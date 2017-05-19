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Это интересно 19.05.2017 16:09

Instagram назвали самой вредной для психического здоровья соцсетью

Британское Королевское общество здравоохранения назвало Instagram самой вредной социальной медиа-платформой с точки зрения влияния на психическое здоровье молодых людей, сообщает в пятницу телерадиокорпорация Би-би-си.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 24 лет, респонденты должны были оценить, какая из пяти популярных социальных медиа-платформ оказывает наиболее негативное влияние на психику пользователей. Им предложили оценить платформы по ряду категорий, а также ответить на вопросы о влиянии платформ на здоровье и благополучие.

По итогам опроса выяснилось, что видеоплатформа YouTube оказывает наиболее положительное влияние на психическое здоровье, второе место занял Twitter, а замыкают список Facebook, Snapchat и, на последнем месте, Instagram.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОЦСЕТИ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]