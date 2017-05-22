Азербайджан с 75 золотыми медалями лидирует в общем зачете перед заключительным днем Исламиады

Сборная Азербайджана продолжает лидировать в командном зачете на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности "Baku-2017".
В активе азербайджанских спортсменов 154 медали, в том числе 75 золотых, 46 серебряных и 33 бронзовых.
В воскресенье копилка сборной Азербайджана пополнилась 9 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 185 медали (68-63-54), на третьем - Иран с 90 медалями (31-26-33). Узбекистан с 62 медалями (15-17-30) занимает четвертое место.
В целом, за 9 дней Игр медали завоевали спортсмены из 39 стран, в том числе золотые медали выиграли представители 26 стран.
IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.
А.Азизов
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