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Спорт 22.05.2017 08:01

Азербайджан с 75 золотыми медалями лидирует в общем зачете перед заключительным днем Исламиады

Сборная Азербайджана продолжает лидировать в командном зачете на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности "Baku-2017".

В активе азербайджанских спортсменов 154 медали, в том числе 75 золотых, 46 серебряных и 33 бронзовых.

В воскресенье копилка сборной Азербайджана пополнилась 9 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 185 медали (68-63-54), на третьем - Иран с 90 медалями (31-26-33). Узбекистан с 62 медалями (15-17-30) занимает четвертое место.

В целом, за 9 дней Игр медали завоевали спортсмены из 39 стран, в том числе золотые медали выиграли представители 26 стран.

IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.

А.Азизов

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Тэги: ИСЛАМИАДА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]