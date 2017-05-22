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СНГ 22.05.2017 15:58

Шестибалльное землетрясение произошло на юге Киргизии

На границе Киргизии с Таджикистаном зафиксировано сильное землетрясение, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе киргизского Министерства чрезвычайных ситуаций.

"Подземные толчки с силой в эпицентре 6 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64) произошли в 15:23 (12:23 мск) в горной местности на границе Ошской области (юг Киргизии) с Таджикистаном", - сказал собеседник агентства.

"В селах Бор-Добо, Кара-Киндик Ошской области интенсивность землетрясения составила 5 баллов, в селе Нура - до 4,5 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - отметил он.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]