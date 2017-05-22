В Баку началась церемония закрытия Исламиады

Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности началась в понедельник в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент и глава Оргкомитета Игр Мехрибан Алиева.

Как сообщалось ранее, сборная Азербайджана стала победителем в командном зачете на IV Играх исламской солидарности "Baku-2017". В активе азербайджанских спортсменов 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.

Второе место заняла сборная Турции, в активе которой 195 медали (71-67-57), на третьем - Иран с 98 медалями (39-26-33). Узбекистан с 63 медалями (15-17-31) занял четвертое место. Пятерку лучших замкнули спортсмены из Бахрейна с 21 медалью (12-5-4).

В целом, в Играх медали завоевали спортсмены из 40 стран, в том числе золотые медали выиграли представители 26 стран.

Соревнования прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

А.Азизов