Уровень организации Исламиады в Баку был выше, чем Олимпиады в Рио – министр спорта Азербайджана

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов подчеркивает высокий уровень организации IV Игр исламской солидарности, завершившихся в понедельник в Баку.

"Исламские игры в Баку были проведены на более высоком уровне, чем, скажем, Олимпиада в Рио-де-Жанейро", - отметил А.Рагимов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, никаких инцидентов во время Исламиады не зафиксировано. "Игры прошли в полной безопасности", - добавил он.

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 268 комплектов медалей.

Сборная Азербайджана по итогам 10 соревновательных дней завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых и стала победителем Игр в командном зачете.

Ф.Исазаде