Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на Олимпиаду-2028 – министр спорта

Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на проведение Летних Олимпийских игр в 2028 году, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, Азербайджан несколько раз выдвигал кандидатуру Баку на проведение Летней Олимпиады, но обе попытки оказались безуспешными.

"Выдвижение кандидатов на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в 2020 году. Решение о выдвижении Баку на проведение игр будет приниматься президентом Азербайджана. Для этого мы должны оценить имеющуюся инфраструктуру и несколько ее модернизировать в соответствии с требованиями Олимпийских игр", - сказал А.Рагимов на пресс-конференции в понедельник.

Ф.Исазаде