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Спорт 23.05.2017 17:28

Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на Олимпиаду-2028 – министр спорта

Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на проведение Летних Олимпийских игр в 2028 году, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, Азербайджан несколько раз выдвигал кандидатуру Баку на проведение Летней Олимпиады, но обе попытки оказались безуспешными.

"Выдвижение кандидатов на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в 2020 году. Решение о выдвижении Баку на проведение игр будет приниматься президентом Азербайджана. Для этого мы должны оценить имеющуюся инфраструктуру и несколько ее модернизировать в соответствии с требованиями Олимпийских игр", - сказал А.Рагимов на пресс-конференции в понедельник.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОЛИМПИАДА, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]