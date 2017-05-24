Uber вернет таксистам Нью-Йорка миллионы долларов за допущенную ошибку

Разработчик сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. заявил о том, что неправильно рассчитывал размер своей комиссии, в результате чего нью-йоркские водители, работавшие с компанией, потеряли десятки миллионов долларов.
Компания пообещала изменить порядок расчета и полностью вернуть водителям потерянный заработок, пишет The New York Times.
Uber сообщила, что брала комиссию со всей суммы, которую платит пассажир, в то время как должна была получать процент от оплаты без учета налогов. Например, если пассажир платит за поездку $20, из них $2 приходится на налоги. Uber рассчитывала свою комиссию от полной суммы - $20, в то время как должна была получать свою долю только с $18.
Несмотря на то, что в масштабах одной поездки изменение итогового платежа получается незначительным, в совокупности по городу и учитывая, что неправильные расчеты велись с ноября 2014 года, сумма получается гигантской, отмечает CNN. В Нью-Йорке c Uber работает свыше 50 тыс. водителей.
"Мы обязуемся как можно быстрее выплатить каждому водителю каждый пенни, который им причитается, плюс проценты", - говорится в заявлении регионального директора Uber в США и Канаде Рэйчел Холт.
В среднем компания вернет таксистам по $900. На получение компенсации вправе претендовать любой водитель, сотрудничавший с сервисом после 2014 года.
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