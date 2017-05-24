В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 5 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали пять человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 85 преступлений, 17 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 18 человек.

Зафиксировано семь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один - с незаконным хранением оружия.

А.Азизов