Новое соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и ЕС, уверен президент Италии

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС по стратегическому партнерству укрепит сотрудничество между Брюсселем и Баку, считает президент Италии Серджо Маттарелла.

«Усилия, которые мы прилагаем для завершения работ по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, создадут условия для укрепления сотрудничества в экономической и других сферах»,- отмечается в поздравлении С.Маттареллы президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

С.Маттарелла выразил надежду, что существующие между Азербайджаном и Италией плодотворные связи "еще больше укрепятся и будут диверсифицированы в будущем".

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

аз

Ф.Исазаде