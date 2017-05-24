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Внешняя политика 24.05.2017 18:03

Новое соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и ЕС, уверен президент Италии

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС по стратегическому партнерству укрепит сотрудничество между Брюсселем и Баку, считает президент Италии Серджо Маттарелла.

«Усилия, которые мы прилагаем для завершения работ по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, создадут условия для укрепления сотрудничества в экономической и других сферах»,- отмечается в поздравлении С.Маттареллы президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

С.Маттарелла выразил надежду, что существующие между Азербайджаном и Италией плодотворные связи "еще больше укрепятся и будут диверсифицированы в будущем".

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]