Азербайджан присоединился к соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев - глава Минэнерго

Азербайджан присоединился к договоренности о продлении соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года, достигнутом на 172-ом заседании министров ОПЕК в Вене в четверг, сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана со ссылкой на главу ведомства Натига Алиева.

«Обязательство, взятое на себя Азербайджаном по продлению соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, полностью отвечает интересам нашей страны. Азербайджан не видит проблем в продлении этого соглашения и до конца 2018 года», - заявил Н. Алиев.

Министр отметил, что в ходе встречи в Вене вопрос о дополнительных объемах сокращения добычи нефти не обсуждался.

Н.Алиев подчеркнул, что от продления сроков Венского соглашения о сокращении добычи нефти ожидается, что цены на нефть установятся в пределах $55-60 за баррель.

«В ходе нынешней встречи в Вене были проанализированы результаты Венского соглашения и отмечалось, что цена на нефть, установленная на рынке на уровне $50-55 за баррель, оказала положительное влияние на рынок. Была также положительно оценена деятельность Мониторингового Комитета. Также в ходе встречи отмечалось, что по последней информации странами ОПЕК обязательство по сокращению добычи нефти выполнено на 104%, странами не-ОПЕК – на 102%», - отметил Н.Алиев.

Министр отметил, что договоренность о продлении сроков Венского соглашения на 9 месяцев вместо 6-ти была одобрена со стороны 24 стран «с учетом того, что полугодие не полностью охватывает зимний период и зимой цены часто меняются». По итогам встречи странами ОПЕК и не-ОПЕК была подписана Декларация.

Глава Минэнерго Азербайджана также сообщил, что следующая аналогичная встреча состоится 30 ноября 2017 года в Вене.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на I-ое полугодие 2017 года.

В настоящее время члены ОПЕК и не-ОПЕК обсуждают варианты продления действующего соглашения, одним из которых является продление до конца I-го квартала 2018 года.

Н.Аббасова