В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также восемь человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 96 преступлений, 18 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 18 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 26 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ф.Исазаде
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