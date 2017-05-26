В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также восемь человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 96 преступлений, 18 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 18 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 26 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде