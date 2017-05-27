Азербайджанский вертолет совершил вынужденную посадку, пострадавших нет

Вертолет "Ми-8" азербайджанской авиакомпании Silkway Helicopters Services совершил вынужденную посадку на остров Чилов в Каспийском море, пострадавших нет, сообщили в компании.
«На борту находилось 18 человек - 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Во время посадки никто не пострадал. Воздушному судну также не нанесен урон», - сказали в компании.
Причиной посадки вертолета, следовавшего на месторождение «Нефтяные Камни», послужил отказ одного из двигателей.
«Пассажиры будут доставлены на место назначения другим вертолетом Silkway Helicopters. Создана специальная комиссия, которая займется изучением данного происшествия», - сообщили в компании.
А.Ахундов
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