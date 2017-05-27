Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 17° 24° 29 Май 16° 25° 30 Май 17° 25°

Происшествия 27.05.2017 15:05

Азербайджанский вертолет совершил вынужденную посадку, пострадавших нет

Вертолет "Ми-8" азербайджанской авиакомпании Silkway Helicopters Services совершил вынужденную посадку на остров Чилов в Каспийском море, пострадавших нет, сообщили в компании.

«На борту находилось 18 человек - 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Во время посадки никто не пострадал. Воздушному судну также не нанесен урон», - сказали в компании.

Причиной посадки вертолета, следовавшего на месторождение «Нефтяные Камни», послужил отказ одного из двигателей.

«Пассажиры будут доставлены на место назначения другим вертолетом Silkway Helicopters. Создана специальная комиссия, которая займется изучением данного происшествия», - сообщили в компании.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕРТОЛЕТ, ПОСАДКА, ВЫНУЖДЕННАЯ


Похожие новости


Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в очередной провокации Американский посредник по Карабаху призывает Баку и Ереван вернуться к диалогу Армения должна быть привлечена к ответственности - Journal Tribune Сопредседатели Минской группы обеспокоены отсутствием доступа к обломкам подбитого вертолета ВВС Армении Мировое сообщество в вопросе Карабаха несет ответственность за нечто большее, нежели пустые заявления - эксперт Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху призвали Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации насилия

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]