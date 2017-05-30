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СНГ 30.05.2017 19:04

Белоруссия и ЕС завершат переговоры об упрощении визового режима в июне, считают в белорусском МВД

Подписание документов с Евросоюзом по взаимному упрощению визового режима находится на завершающей стадии, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в студии интернет-телевидения SB.BY во вторник.

"Мы практически, за исключением некоторых несогласованных позиций, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Соглашения практически готовы к парафированию и подписанию. Предполагаем, что в рамках июньского визита экспертов Европейского союза в Беларусь мы практически завершим переговоры, сумеем отстоять те позиции, которые предлагали в рамках соглашений о реадмиссии и облегчения поездок граждан Беларуси", - сообщил А.Бегун.

"Если все будет нормально, то возможно уже со следующего года оба соглашения начнут применяться", - добавил он.

Начальник департамента по гражданству и миграции уточнил, что соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз (в частности, трехлетних и пятилетних), определит категории белорусов, которые будут иметь право на это. "Скорее всего, уменьшится стоимость шенгенской визы до 35 евро", - отметил А.Бегун.

Помимо того, будет регламентирована деятельность визовых центров, перечень документов. Процедура отказа в выдаче визы станет более понятной и прозрачной.

А.Бегун заметил, что Белоруссия находится среди лидеров по числу полученных шенгенских виз и при этом имеет один из самых низких процентов отказа в их выдаче. "Белорусы являются, наверное, самыми законопослушными по числу правонарушений или нарушений миграционного законодательства в Европейском союзе", - сказал он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]