Белоруссия и ЕС завершат переговоры об упрощении визового режима в июне, считают в белорусском МВД

Подписание документов с Евросоюзом по взаимному упрощению визового режима находится на завершающей стадии, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в студии интернет-телевидения SB.BY во вторник.
"Мы практически, за исключением некоторых несогласованных позиций, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Соглашения практически готовы к парафированию и подписанию. Предполагаем, что в рамках июньского визита экспертов Европейского союза в Беларусь мы практически завершим переговоры, сумеем отстоять те позиции, которые предлагали в рамках соглашений о реадмиссии и облегчения поездок граждан Беларуси", - сообщил А.Бегун.
"Если все будет нормально, то возможно уже со следующего года оба соглашения начнут применяться", - добавил он.
Начальник департамента по гражданству и миграции уточнил, что соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз (в частности, трехлетних и пятилетних), определит категории белорусов, которые будут иметь право на это. "Скорее всего, уменьшится стоимость шенгенской визы до 35 евро", - отметил А.Бегун.
Помимо того, будет регламентирована деятельность визовых центров, перечень документов. Процедура отказа в выдаче визы станет более понятной и прозрачной.
А.Бегун заметил, что Белоруссия находится среди лидеров по числу полученных шенгенских виз и при этом имеет один из самых низких процентов отказа в их выдаче. "Белорусы являются, наверное, самыми законопослушными по числу правонарушений или нарушений миграционного законодательства в Европейском союзе", - сказал он.
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