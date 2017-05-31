Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон - СМИ

Президент США Дональд Трамп поделился номером своего мобильного телефона с мировыми лидерами и призвал их звонить ему напрямую, пишет Ассошиэйтед Пресс (АП).

Агентство подчеркивает, что "необычное приглашение (Д.Трампа-ИФ) нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникаций главнокомандующего США".

По информации бывших и действующих американских чиновников, Д.Трамп предложил связываться с ним по мобильному телефону лидерам Мексики и Канады.

Только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался предложением американского лидера, отмечают чиновники.

Кроме того, по словам французского чиновника, Д.Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон также обменялись номерами мобильных телефонов во время беседы сразу после победы Э.Макрона на выборах. Французский источник не располагает информацией о том, собирается ли глава Франции воспользоваться данным предложением.

Белый дом и администрация Дж.Трюдо воздержались от комментариев, отмечает агентство.