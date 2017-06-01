Китайский производитель обуви для бренда Иванки Трамп опроверг обвинения в нарушении трудового кодекса

Китайский производитель обуви для бренда дочери президента США Иванки Трамп Huajian Group отрицает обвинения в нарушении трудового законодательства, в частности, превышения продолжительности рабочего дня и чрезмерно низкой заработной платы, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Мы шокированы. Будучи известной медиаплощадкой, вы публикуете много не соответствующих действительности статей без фактов и нашего согласия", - заявила агентству представитель компании Лун Шань на просьбу прокомментировать подобные обвинения.

Ранее на этой неделе агентство АП сообщило, что один из активистов организации China Labor Watch, который занимается расследованием предполагаемых нарушений на фабриках компании в городах Ганьчжоу и Дуньгуан, Хуа Хайфэн был арестован, а двое его коллег - Ли Чжао и Су Хэн - пропали, и правозащитники полагают, что их также задержали.

По словам Лун Шань, один из пропавших активистов устроился на фабрику в Ганьчжоу в конце апреля, другой - в Дуньгуане в начале мая. Они оба пропали менее чем за неделю.

Она уточнила, что как минимум один из пропавших активистов снимал фотографии и видео на рабочем месте, чтобы "завладеть производственной тайной компании, что идет вразрез с уставом".

"Наша компания имела право призвать его к ответу", - добавила она.

Информацию о вербальных оскорблениях менеджерами компании своих подчиненных представитель Huajian Group объяснила трудностями сотрудников в понимании местного диалекта.

Также она сообщила, компания Huajian Group уже на протяжении нескольких последних месяцев не сотрудничает с брендом И.Трамп