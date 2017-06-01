В Азербайджане планируют ввести запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов

Поправки в Кодекс по административным правонарушениям (КАП) Азербайджана, предусматривающие запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов, рассмотрены в четверг на заседании парламентского комитета по здравоохранению.

Предлагаемые в КАП поправки предусматривают применение штрафных санкций за организацию рекламных акций, сопровождаемых бесплатной раздачей лекарственных препаратов, а также оказанием платных и бесплатных медицинских услуг.

В частности, штраф за данные нарушения для физических лиц составит 300-500, для должностных лиц – 800-1000 манат, для юридических лиц – от 1 тыс. до 2 тыс. манатов.

По итогам обсуждений законопроект рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Р.Бабаев