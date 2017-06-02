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ТЭК 02.06.2017 11:43

BP и ее партнеры вложили $66 млрд в проекты в Азербайджане

Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане составили $66 млрд, заявил вице-президент BP-Azerbaijan по внешним отношениям и стратегическим вопросам Бахтияр Асланбейли в пятницу в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas.

"До сих пор компанией BP и ее партнерами в реализацию всех проектов в Азербайджане вложено инвестиций на сумму $66 млрд", - отметил Б.Асланбейли.

По его словам, до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто более 3 млрд баррелей нефти.

Кроме этого, за последние 12 лет компании SOCAR передано 30 млрд кубометров попутного газа.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, BP, ПАРТНЕРЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]