BP и ее партнеры вложили $66 млрд в проекты в Азербайджане

Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане составили $66 млрд, заявил вице-президент BP-Azerbaijan по внешним отношениям и стратегическим вопросам Бахтияр Асланбейли в пятницу в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas.
"До сих пор компанией BP и ее партнерами в реализацию всех проектов в Азербайджане вложено инвестиций на сумму $66 млрд", - отметил Б.Асланбейли.
По его словам, до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто более 3 млрд баррелей нефти.
Кроме этого, за последние 12 лет компании SOCAR передано 30 млрд кубометров попутного газа.
Н.Аббасова
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