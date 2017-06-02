BP и ее партнеры вложили $66 млрд в проекты в Азербайджане

Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане составили $66 млрд, заявил вице-президент BP-Azerbaijan по внешним отношениям и стратегическим вопросам Бахтияр Асланбейли в пятницу в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas.

"До сих пор компанией BP и ее партнерами в реализацию всех проектов в Азербайджане вложено инвестиций на сумму $66 млрд", - отметил Б.Асланбейли.

По его словам, до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто более 3 млрд баррелей нефти.

Кроме этого, за последние 12 лет компании SOCAR передано 30 млрд кубометров попутного газа.

Н.Аббасова