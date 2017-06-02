Белоруссия работает над упрощением визового режима с ЕС, готова упростить его в отношении США на взаимной основе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что официальный Минск готов рассмотреть предложения об упрощении визового режима с США на взаимной основе.

"Что касается наших американских партнеров, то мы готовы рассмотреть какие-то предложения, если они будут на взаимной основе", - заявил В.Макей журналистам в пятницу в Минске.

Касаясь упрощения визового режима с Евросоюзом, министр сообщил: "Мы работаем над соответствующими соглашениями".

"Необходимо некоторое время на устранение технических вопросов. Но я бы не ставил конкретные сроки, мы работаем над этим", - сказал министр.