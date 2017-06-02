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СНГ 02.06.2017 12:48

Белоруссия работает над упрощением визового режима с ЕС, готова упростить его в отношении США на взаимной основе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что официальный Минск готов рассмотреть предложения об упрощении визового режима с США на взаимной основе.

"Что касается наших американских партнеров, то мы готовы рассмотреть какие-то предложения, если они будут на взаимной основе", - заявил В.Макей журналистам в пятницу в Минске.

Касаясь упрощения визового режима с Евросоюзом, министр сообщил: "Мы работаем над соответствующими соглашениями".

"Необходимо некоторое время на устранение технических вопросов. Но я бы не ставил конкретные сроки, мы работаем над этим", - сказал министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, США, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]