Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем

Министр энергетики Азербайджан Натиг Алиев госпитализирован в Баку, сообщает местное агентство APA.

Издание отмечает, что министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников.

«У министра возникли проблемы с сердцем, и в настоящее время он находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время с участием местных и иностранных врачей проводится консилиум, по итогам которого будет приняты дальнейшие шаги», - отмечает агентство.

А.Азизов