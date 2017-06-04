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Социум 04.06.2017 16:38

Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем

Министр энергетики Азербайджан Натиг Алиев госпитализирован в Баку, сообщает местное агентство APA.

Издание отмечает, что министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников.

«У министра возникли проблемы с сердцем, и в настоящее время он находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время с участием местных и иностранных врачей проводится консилиум, по итогам которого будет приняты дальнейшие шаги», - отмечает агентство.

А.Азизов

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Тэги: МИНИСТР, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]