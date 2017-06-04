Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем

Министр энергетики Азербайджан Натиг Алиев госпитализирован в Баку, сообщает местное агентство APA.
Издание отмечает, что министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников.
«У министра возникли проблемы с сердцем, и в настоящее время он находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время с участием местных и иностранных врачей проводится консилиум, по итогам которого будет приняты дальнейшие шаги», - отмечает агентство.
А.Азизов
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