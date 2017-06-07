Uber уволила более 20 сотрудников после расследования о домогательствах

Uber Technologies Inc. уволила более 20 человек после расследования о домогательствах, сообщает BBC.

Помимо этого, более 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения.

Uber подверглась ожесточенной критике из-за отношения к женщинам на работе. Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. В частности, она обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства.

После скандальной публикации в компании были запущены два расследования.

По данным агентства Bloomberg, в ходе расследования нанятая Uber юридическая фирма Perkins Coie изучила 215 жалоб, включая обвинения в домогательствах и дискриминации, и не предприняла никаких действий по 100 из них. По еще 57 случаям расследование не завершено.

Второе расследование ведет нанятый Uber бывший генпрокурор США Эрик Холдер.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев).