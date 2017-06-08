Facebook проявляет интерес к технологиям выяснения настроения пользователей в реальном времени - газета

Компания Facebook может внедрить технологию, которая в реальном времени позволила бы выяснять настроение пользователя соцсети, сообщает британская газета "Таймс".

Издание отмечает, что интерес компании к такой технологии подтверждается двумя патентами, приобретенными в мае. В патентах описана система распознавания эмоций пользователя, основанная на том, насколько сильно и быстро он ударяет по кнопкам клавиатуры, когда печатает, а также на том, как часто он меняет размер шрифта, или добавляет в текст "смайлики".

Кроме того, система может использовать камеру компьютера для того, чтобы считывать эмоции непосредственно с лица пользователя.

В то же время компания Facebook не подтверждает, намерена ли она внедрять подобные технологии, отметив, что в активе компании находятся сотни неиспользованных патентов. Компания также напоминает, что прежде чем привнести какие-либо изменения, пользователям всегда поступают соответствующие уведомления, пишет газета.