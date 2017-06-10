Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, скончавшийся 8 июня в стамбульской клинике «Florence Nightingale», похоронен в субботу во второй Аллее почетного захоронения.
Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике «Florence Nightingale», в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.
Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.
С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана.
С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.
Н.Алиев является автором свыше 100 научных работ, статей, книг.
Ф.Исазаде
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