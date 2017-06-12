Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, 10 пострадали - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще 10 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 155 преступлений, 36 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 71 человека.

Зафиксировано 24 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев