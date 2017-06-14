Эстония видит заинтересованность Азербайджана в развитии отношений с ЕС, заявляют в Таллинне

Таллинн видит заинтересованность Баку в развитии отношений с Европейским союзом, заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер.

«Мы видим интерес руководства Азербайджана к развитию отношений как с Эстонией, та и с ЕС»,- заявил С.Миксер в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он также выразил удовлетворение итогами визита в Азербайджан.

«Я очень доволен теплым приемом моего коллеги Эльмара Мамедъярова, а также премьер-министра и министра транспорта, связи и информационных технологий. Я надеюсь, что мы будем иметь больше возможностей для встреч, как в Баку, так и в Таллинне»,- отметил министр.

Полный текст интервью со С.Миксером будет в ближайшее время опубликован на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде