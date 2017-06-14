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Внешняя политика 14.06.2017 12:14

Эстония видит заинтересованность Азербайджана в развитии отношений с ЕС, заявляют в Таллинне

Таллинн видит заинтересованность Баку в развитии отношений с Европейским союзом, заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер.

«Мы видим интерес руководства Азербайджана к развитию отношений как с Эстонией, та и с ЕС»,- заявил С.Миксер в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он также выразил удовлетворение итогами визита в Азербайджан.

«Я очень доволен теплым приемом моего коллеги Эльмара Мамедъярова, а также премьер-министра и министра транспорта, связи и информационных технологий. Я надеюсь, что мы будем иметь больше возможностей для встреч, как в Баку, так и в Таллинне»,- отметил министр.

Полный текст интервью со С.Миксером будет в ближайшее время опубликован на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]