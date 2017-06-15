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Происшествия 15.06.2017 08:59

МВД Казахстана: один человек погиб и один пострадал при пожаре в степи, возникшем после падения частей стартовавшей с Байконура ракеты

Один человек погиб и один пострадал от пожара в казахстанской степи в Карагандинской области, возникшего при падении частей стартовавшей с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда N2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 км в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06" в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы", - сказал Р.Иманкулов в четверг.

По его данным, в 19:25 поступило также сообщение о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган.

"В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения - госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей", - проинформировал представитель ведомства.

По информации Р.Иманкулова, всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.

"В 01:20 пожар был локализован. В 03:31 пожар был ликвидирован", - добавил он.

Представитель Комитета ЧС также добавил, что "информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]