МВД Казахстана: один человек погиб и один пострадал при пожаре в степи, возникшем после падения частей стартовавшей с Байконура ракеты

Один человек погиб и один пострадал от пожара в казахстанской степи в Карагандинской области, возникшего при падении частей стартовавшей с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда N2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 км в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06" в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы", - сказал Р.Иманкулов в четверг.
По его данным, в 19:25 поступило также сообщение о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган.
"В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения - госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей", - проинформировал представитель ведомства.
По информации Р.Иманкулова, всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.
"В 01:20 пожар был локализован. В 03:31 пожар был ликвидирован", - добавил он.
Представитель Комитета ЧС также добавил, что "информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной".
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