Узбекнефтегаз планирует к 2021г нарастить экспорт газа в Китай до 10 млрд куб. м в год

Узбекистан планирует до конца 2020 года увеличить экспорт природного газа в Китай и довести его до 10 млрд. куб. м в год, сообщил председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов в среду.

"У нас есть долгосрочный контракт с PetroChina. Соглашение, которое было подписано (в ходе визита президента Узбекистана в Китай в середине мая - ИФ), - это среднесрочное соглашение на три года в рамках этого контракта по утверждениям объемов газа. То есть мы с ними договорились, что за 2018, 2019, 2020 годы мы будем наращивать объемы экспорта до 10 млрд куб. м в год", - сказал А.Султанов в ходе заседания международного пресс-клуба в Ташкенте.

По его словам, это общие поставки, включая газ, добываемый в рамках СРП и СП, действующих с участием иностранных партнеров.

Соответствующее среднесрочное соглашение по поставкам природного газа из Узбекистана в Китай на период 2018-2020 годов было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Китай 11-13 мая.

Как сообщалось, экспортный контракт на поставку узбекского природного газа в Китай был заключен в октябре 2011 года. По данным "Узбекнефтегаза", контракт был подписан компанией "Узтрансгаз" и PetroChina International Company Ltd., подразделением CNPC.

Согласно отчетам British Petroleum по мировой энергетике, в 2016 году Узбекистан экспортировал 11,4 млрд куб. м газа, против 7,5 млрд куб. м в 2015 году. В том числе в Китай было поставлено 1,5 млрд. куб. м в 2015 году и 4,3 млрд куб. м в 2016 году.

Транспортировка газа осуществляется по газопроводу "Центральная Азия - Китай".

Узбекистан по добыче природного газа занимает третье место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших газодобывающих стран мира. Ежегодно в республике добывается около 60 млрд. куб. метров газа, часть из которого экспортируется.