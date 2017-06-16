Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 16° 22° 18 Июн 18° 24° 19 Июн 21° 27°

Социум 16.06.2017 10:26

Азеригаз в мае зарегистрировал более 6 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 июня 2017 года составляет 2 млн 45,046 тыс., сообщается на сайте объединения.

"В мае 2017 года объединением зарегистрировано 6,431 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 3,599 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 2,832 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает ПО.

По данным объединения, безвозмездно осуществляется подача газа в 431 мечеть и в другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРИГАЗ, АБОНЕНТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Азеригаз в феврале зарегистрировал около 9 тыс. новых абонентов Азеригаз в январе зарегистрировал более 9,5 тыс. новых абонентов Азеригаз в 2016г зарегистрировал около 172 тыс. новых абонентов Азеригаз в ноябре зарегистрировал около 15 тыс. новых абонентов Число абонентов Азеригаз составляет около 1,97 млн Число абонентов Азеригаз составляет около 1,93 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]