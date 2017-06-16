Азеригаз в мае зарегистрировал более 6 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 июня 2017 года составляет 2 млн 45,046 тыс., сообщается на сайте объединения.

"В мае 2017 года объединением зарегистрировано 6,431 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 3,599 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 2,832 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает ПО.

По данным объединения, безвозмездно осуществляется подача газа в 431 мечеть и в другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова