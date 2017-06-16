Баку и Богота заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Колумбии Мария Анхела Ольгин обсудили вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Стороны отметили, что существующий двусторонний торгово-экономический оборот не отражает потенциала стран, и обсудили вопросы налаживания прямых контактов азербайджанских и колумбийских бизнес кругов для развития торговых связей между Баку и Боготой», - сказано в совместном заявлении глав МИД по итогам состоявшейся между ними двусторонней встречи.

Было отмечено значение визита М.Ольгин в азербайджанские регионы (Гаджигабул, Кюрдемир, Гейчай, Загатала) с точки зрения усиления двустороннего сотрудничества в сфере производства продукции из фундука и граната.

Министры отметили наличие широких возможностей для эффективного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, туристической, сельскохозяйственной, энергетической, логистической, образовательной, культурной и других областях.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Колумбия поддерживают и с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету друг друга. Министры заявили о неприемлемости оккупации территорий силовым путем.

Э.Мамедъяров высоко оценил принятые Сенатом Колумбии резолюцию «О незаконной оккупации территории Азербайджана» и Комиссией по внешним связям Сената документ в связи с 25-летием Ходжалинского геноцида.

Р.Бабаев