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Внешняя политика 16.06.2017 22:00

Баку и Богота заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Колумбии Мария Анхела Ольгин обсудили вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Стороны отметили, что существующий двусторонний торгово-экономический оборот не отражает потенциала стран, и обсудили вопросы налаживания прямых контактов азербайджанских и колумбийских бизнес кругов для развития торговых связей между Баку и Боготой», - сказано в совместном заявлении глав МИД по итогам состоявшейся между ними двусторонней встречи.

Было отмечено значение визита М.Ольгин в азербайджанские регионы (Гаджигабул, Кюрдемир, Гейчай, Загатала) с точки зрения усиления двустороннего сотрудничества в сфере производства продукции из фундука и граната.

Министры отметили наличие широких возможностей для эффективного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, туристической, сельскохозяйственной, энергетической, логистической, образовательной, культурной и других областях.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Колумбия поддерживают и с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету друг друга. Министры заявили о неприемлемости оккупации территорий силовым путем.

Э.Мамедъяров высоко оценил принятые Сенатом Колумбии резолюцию «О незаконной оккупации территории Азербайджана» и Комиссией по внешним связям Сената документ в связи с 25-летием Ходжалинского геноцида.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОЛУМБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]