Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 19° 27° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 18° 26°

СНГ 19.06.2017 15:03

Россия и ОАЭ ведут консультации по разработке истребителя пятого поколения - Рособоронэкспорт

Россия и Объединенные Арабские Эмираты согласовывают технические параметры разрабатываемого совместно истребителя пятого поколения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"У нас идут консультации. Совместно с корпорацией "МиГ" отрабатываем техзадание по прототипу, по облику. Это такой долгосрочный проект", - сказал А.Михеев на авиасалоне во французском Ле Бурже.

Ранее о том, что Россия и ОАЭ будут совместно заниматься разработкой самолета 5-го поколения, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, истребитель может быть создан на базе МиГ-29, работы займут около 7-8 лет, производство предполагается развернуть в ОАЭ.

Улучшенная версия истребителя пятого поколения, разрабатываемого совместно с ОАЭ, будет предложена и российским ВКС, сообщил в марте генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко. "Мы уже находимся в стадии разработки этого самолета, и я думаю, что в ближайшие годы представим этот самолет общественности", - сказал И.Тарасенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Путин и наследный принц Абу-Даби обсудят проблемы борьбы с терроризмом, в том числе в Сирии Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби - пресс-служба Кремля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]