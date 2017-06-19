Россия и ОАЭ ведут консультации по разработке истребителя пятого поколения - Рособоронэкспорт

Россия и Объединенные Арабские Эмираты согласовывают технические параметры разрабатываемого совместно истребителя пятого поколения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"У нас идут консультации. Совместно с корпорацией "МиГ" отрабатываем техзадание по прототипу, по облику. Это такой долгосрочный проект", - сказал А.Михеев на авиасалоне во французском Ле Бурже.

Ранее о том, что Россия и ОАЭ будут совместно заниматься разработкой самолета 5-го поколения, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, истребитель может быть создан на базе МиГ-29, работы займут около 7-8 лет, производство предполагается развернуть в ОАЭ.

Улучшенная версия истребителя пятого поколения, разрабатываемого совместно с ОАЭ, будет предложена и российским ВКС, сообщил в марте генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко. "Мы уже находимся в стадии разработки этого самолета, и я думаю, что в ближайшие годы представим этот самолет общественности", - сказал И.Тарасенко.