Россия не намерена сдавать позиции в сфере экспорта оружия - ФСВТС

Россия уверенно занимает второе место по экспорту оружия и не собирается сдавать своих позиций, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы уверенно занимаем второе место. По прошлому году объем составил более $15 млрд", - сказал Д.Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, что Франция якобы вышла по оружейному экспорту на второе место в мире, обогнав Россию.

"Можно по-разному, конечно, считать. Думаю, что это больше выдавание желаемого за действительное", - отметил Д.Шугаев.

При этом он подчеркнул, что все, что сегодня делается в России по линии ВТС, "все те заделы, которые существуют, помноженные на усилия наших организаций, прежде всего, "Рособоронэкспорта" как главного спецэкспортера, помноженные на усилия маркетологов, дают нам уверенность говорить о том, что мы свою серьезную нишу занимаем, наши позиции сильны, и вряд ли нас кто-то может оттуда убрать".

"Я в этом смысле абсолютный оптимист и знаю, что промышленность, и самое главное, руководство страны уверены в том, что мы на правильном пути и свои позиции не сдадим", - заявил глава ФСВТС.