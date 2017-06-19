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СНГ 19.06.2017 16:01

Россия не намерена сдавать позиции в сфере экспорта оружия - ФСВТС

Россия уверенно занимает второе место по экспорту оружия и не собирается сдавать своих позиций, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы уверенно занимаем второе место. По прошлому году объем составил более $15 млрд", - сказал Д.Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, что Франция якобы вышла по оружейному экспорту на второе место в мире, обогнав Россию.

"Можно по-разному, конечно, считать. Думаю, что это больше выдавание желаемого за действительное", - отметил Д.Шугаев.

При этом он подчеркнул, что все, что сегодня делается в России по линии ВТС, "все те заделы, которые существуют, помноженные на усилия наших организаций, прежде всего, "Рособоронэкспорта" как главного спецэкспортера, помноженные на усилия маркетологов, дают нам уверенность говорить о том, что мы свою серьезную нишу занимаем, наши позиции сильны, и вряд ли нас кто-то может оттуда убрать".

"Я в этом смысле абсолютный оптимист и знаю, что промышленность, и самое главное, руководство страны уверены в том, что мы на правильном пути и свои позиции не сдадим", - заявил глава ФСВТС.

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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]