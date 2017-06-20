Жозе Моуринью заподозрили в неуплате налогов в размере 3,3 млн евро

Испанская прокуратура заподозрила главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в неуплате налогов, сообщает The Independent.

В настоящее время прокуроры проверяют финансовую деятельность мадридского "Реала", тренером которого португальский специалист был с 2010 по 2013 годы.

Его подозревают по двум эпизодам, которые произошли в 2011 и 2012 годах. В общей сложности он задолжал 3,3 млн евро налогов, говорится в заявлении прокуратуры.

Сам Ж.Моуринью пока не дает комментариев.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, которого суд приговорил к 21 месяцу тюрьмы условно, а также звезде "Реала" Криштиану Роналду, который даст показания по своему делу 31 июля. Его обвиняют в неуплате 14,7 млн евро налогов.

К.Роналду воспользовался лазейкой, которая получила имя другого игрока "Реала" и называется "закон Бекхэма" (в настоящее время отменен - ИФ), по которому иностранные спортсмены, тренеры и другие спортивные специалисты могли платить в Испании 24,75% подоходного налога вместо 48%, как полагается испанцам. Однако налогом облагают другие виды их дохода, полученного в Испании. Португалец же провел часть денег, заработанных на рекламе, через компании на Виргинских Британских островах.