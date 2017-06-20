Порошенко сообщил о поручении Трампа расширить военно-техническое сотрудничество США с Украиной

Президент США Дональд Трамп дал поручение расширить сотрудничество с Украиной в военно-техническом направлении, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество в военно-техническом направлении. Мы будем более детально это сейчас обсуждать с министром обороны США Мэттисом (Джеймс Мэттис - ИФ), но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", - сказал П.Порошенко журналистам во вторник в Вашингтоне после переговоров в Белом Доме с Д.Трампом.