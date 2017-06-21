Порошенко надеется на содействие Трампа в достижении мира в Донбассе

В вопросе достижения мира в Донбассе президент Украины Петр Порошенко надеется на содействие президента США Дональда Трампа.
"Прежде всего, мы обсудили два блока вопросов. Первый - это достичь большой договоренности о мире", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.
По его словам, к сожалению, перемирие в Донбассе не соблюдается, однако руководство Украины по прежнему выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе.
"Я абсолютно уверен, что президент Трамп является настоящим лидером, очень харизматичной персоной, может помочь мне принести мир на нашу Землю подобно тому, как Рейган принес победу в холодной войне без единого выстрела. Я в это верю", - сказал П.Порошенко
Второй вопрос, по его словам, который обсудили стороны, - это сотрудничество между Украиной и США в экономической сфере.
"Второй вопрос - это большая история успеха, потому что мы говорили об эффективном сотрудничестве между Украиной и США в экономической сфере", - сказал президент, отметив, что речь идет о сотрудничестве в разных сферах экономики, включая энергетику и инвестиционные проекты.
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