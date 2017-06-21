Бакинский Международный Автовокзал планирует на праздник Рамазан организовать перевозку 16 тыс. человек в день

Бакинский Международный Автовокзал (БМА) изменил график работы в связи с праздником Рамазан, говорится в сообщении пресс-службы вокзала.

«С 23 по 28 июня Бакинский Международный Автовокзал будет функционировать в усиленном режиме. Для предотвращения возможного пассажиропотока в преддверии праздника и для обеспечения гармоничной работы вокзального комплекса в указанный период на рейсы планируется выделить дополнительно 200 автобусов», - отмечается в информации.

По данным БМА, если в обычные дни 300-330 рейсами перевозятся 7,5-8 тыс. пассажиров (ежедневно – ИФ-Аз), в праздничные дни ожидается перевозка свыше 16 тыс. человек более 500 рейсами.

Н.Аббасова