Глава Uber Каланик ушел в отставку по требованию акционеров

Создатель и гендиректор такси-сервиса Uber Трэвис Каланик ушел в отставку с поста CEO под давлением со стороны акционеров, но сохранил место в совете директоров. Первой об этом написала The New York Times, затем информацию подтвердили в пресс-службе компании.

У Uber нет кандидатуры преемника, при этом компания продолжает работать без финансового и операционного директоров и целого ряда других топ-менеджеров.

На прошлой неделе Т.Каланик объявил об отходе от дел на неопределенный срок для работы над собой и траура по матери. В конце мая лодка, в которой были родители Каланика Бонни и Дональд, наскочила на камень и разбилась, мать погибла на месте, отца удалось спасти.

Между тем, как пишет NYT, в Uber сложилась конфликтная ситуация, в ходе которой представители пяти крупных инвесторов компании потребовали от Т.Каланика немедленного ухода.

Свои требования они изложили в письме на имя CEO, когда тот находился в Чикаго. Они написали, что Т.Каланик должен незамедлительно покинуть пост, так как компания нуждается в обновлении руководства. Основатель Uber, посоветовавшись как минимум с одним членом правления компании и проведя переговоры с несколькими инвесторами, согласился с требованием.

"Я люблю Uber сильнее, чем что бы то ни было еще в этом мире, и в этот трудный для моей жизни момент я решил принять требование инвесторов и отойти в сторону, чтобы помочь компании вернуться к развитию вместо того, чтобы отвлекаться на конфликты", - написал Т.Каланик в обращении.

Правление компании также выпустило заявление, в котором говорится, что для Т.Каланика "Uber всегда был на первом месте", но его уход с поста позволит компании открыть новую главу своей истории. От более подробных комментариев в компании отказались.

Ранее в июне Uber сообщил о квартальном убытке в $708 млн и объявил об отставке финдиректора. С момента основания в 2008 году Uber привлек около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось порядка $7,2 млрд - примерно столько же, как и на конец прошлого года, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В июне из Uber уволили более 20 человек после расследования о домогательствах. Помимо этого, свыше 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения. Uber подвергся ожесточенной критике из-за отношения к женщинам на работе. Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. В частности, она обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства.

Кроме того, зимой в центре скандала оказался и сам Т.Каланик. В сети появился видеоролик, на котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила CEO заявить о том, что ему нужна помощь с руководством компанией.

В Uber по всему миру работают более 12 тыс. человек. Собственные данные компании свидетельствуют о том, что около 36% сотрудников Uber - женщины.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев).