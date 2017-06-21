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Дальнее зарубежье 21.06.2017 15:26

Uber разрешит давать чаевые водителям в США

Американский такси-сервис Uber вводит в своем мобильном приложении функцию перевода чаевых водителям.

В настоящее время функция работает только в Сиэтле, Миннеаполисе и Хьюстоне, но компания планирует открыть к ней доступ по всей стране в конце июля, сообщает CNN.

Водителям, желающим получать чаевые, нужно загрузить последнюю версию приложения Uber для водителей и выбрать опцию "получать чаевые". Когда клиенты оценивают водителя в конце поездки, им будет предложено заплатить чаевые. Они могут выбрать стандартные чаевые в размере одного, трех, или пяти долларов, или ввести другую сумму. Заплатить чаевые в приложении можно в течение тридцати дней.

Другие нововведения включают в себя, помимо прочего, сокращение периода бесплатной отмены заказа с пяти минут до двух.

Ранее компания выступала против чаевых, что было одним из основных различий между Uber и ее конкурентом Lyft. В 2016 году Uber объясняла своё отрицательное отношение к чаевым тем, что люди оставляют их предвзято. Компания ссылалась на исследование Корнельского университета, согласно которому афроамериканцы получают меньше чаевых от клиентов обеих рас.

Смена политики началась в рамках программы "180 дней изменений" (180 Days of Change). Говоря о причинах реализации новой программы соучредитель и президент компании Гаррет Кэмп во вторник заявил, что "правда в том, что мы не прислушивались к нашим сотрудникам и особенно к нашим водителям".

Новая программа - одна из мер для улучшения имиджа Uber после нескольких скандалов, в центре которых компания оказалась за последние месяцы. В феврале стало известно о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании, было проведено два расследования с последующим увольнением более 20 сотрудников. Uber также обвинили в краже технологий и жесткой корпоративной культуре. 21 июня руководитель компании Трэвис Каланик ушел в отставку по требованию акционеров.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев). Стоимость компании оценивается в $62,5 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, UBER, ВОДИТЕЛИ, ЧАЕВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]