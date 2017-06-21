Пожар начался на вещевом рынке на юге Азербайджана

Крупный пожар начался в среду вечером на известном как «Иранский базар» вещевом рынке в Джалилабадском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.
«Пожар охватил в настоящий момент несколько торговых точек», - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечена противопожарная техника и живая сила МЧС Азербайджана.
Локализации огня мешает сильный ветер.
Р.Бабаев
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