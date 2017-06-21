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Происшествия 21.06.2017 19:00

Пожар начался на вещевом рынке на юге Азербайджана

Крупный пожар начался в среду вечером на известном как «Иранский базар» вещевом рынке в Джалилабадском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Пожар охватил в настоящий момент несколько торговых точек», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечена противопожарная техника и живая сила МЧС Азербайджана.

Локализации огня мешает сильный ветер.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]