Пожар начался на вещевом рынке на юге Азербайджана

Крупный пожар начался в среду вечером на известном как «Иранский базар» вещевом рынке в Джалилабадском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Пожар охватил в настоящий момент несколько торговых точек», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечена противопожарная техника и живая сила МЧС Азербайджана.

Локализации огня мешает сильный ветер.

Р.Бабаев