Британский суд объявил банкротом легенду тенниса Бориса Беккера

Лондонский суд в среду признал банкротом немецкого теннисиста Бориса Беккера, заработавшего за время спортивной карьеры более $25 млн.

Причиной стал долг теннисиста банку Arbuthnot Latham & Co., который Б.Беккер не выплачивает с октября 2015 года, пишет издание MarketWatch.

Адвокат теннисиста Джон Бриггс просил суд дать еще месяц на повторный залог недвижимости на Мальорке, благодаря которому Б.Беккер мог бы получить более $6 млн. Среди его аргументов было заявление о том, что "в денежных вопросах Беккер личность не слишком искушенная".

Суд отказался отсрочить судебный процесс еще на 28 дней, заявив об отсутствии существенных доказательств скорой уплаты долга.

Б.Беккер написал в Твиттере, что распоряжение суда его удивило, потому что у него есть средства на выплату долга, и объявил о намерении апеллировать данное решение.

49-летний Беккер - шестикратный обладатель Большого шлема, в 1985 году стал самым юным победителем Уимблдонского турнира. До прошлого года он в течение трех лет тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича, который под его руководством завоевал несколько титулов Большого шлема.

Б.Беккер уже не впервые сталкивается с финансовыми трудностями. В 2001 году его налоговая задолженность в Германии составила $7 млн. В том же году теннисист развелся с женой Барбарой, что, по сообщениям прессы, обошлось ему в $10 млн и дом на острове Фишер-Айленд во Флориде стоимостью $2 млн.