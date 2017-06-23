Ферстаппен из Red Bull выиграл и вторую пятничную свободную практику на Гран-при Азербайджана

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время и во второй свободной практике в пятницу на Гран-при Азербайджана в Баку.

Второе время показал финский гонщик Вальтери Боттас из "Mercedes".

Третьим по итогам вторых свободных заездов стал австралиец Даниэль Риккьярдо из Red Bull.

Третья свободная практика состоится в субботу. В субботу вечером также пройдет квалификация Гран-При Азербайджана

А.Азизов