Боттас из Mercedes выиграл субботнюю свободную практику на Гран-при Азербайджана

Финский пилот Mercedes Вальтери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике в субботу "Гран-при Азербайджана" в Баку.
Второе время показал еще один финский гонщик – Кими Райкконен из Ferrari.
Третьим по итогам субботних свободных заездов стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Как сообщалось ранее, в пятницу обе свободные практики остались за пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.
В субботу в 17:00 пройдет квалификация Гран-При Азербайджана
А.Азизов
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