Боттас из Mercedes выиграл субботнюю свободную практику на Гран-при Азербайджана

Финский пилот Mercedes Вальтери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике в субботу "Гран-при Азербайджана" в Баку.

Второе время показал еще один финский гонщик – Кими Райкконен из Ferrari.

Третьим по итогам субботних свободных заездов стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Как сообщалось ранее, в пятницу обе свободные практики остались за пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.

В субботу в 17:00 пройдет квалификация Гран-При Азербайджана

А.Азизов