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Спорт 24.06.2017 15:02

Боттас из Mercedes выиграл субботнюю свободную практику на Гран-при Азербайджана

Финский пилот Mercedes Вальтери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике в субботу "Гран-при Азербайджана" в Баку.

Второе время показал еще один финский гонщик – Кими Райкконен из Ferrari.

Третьим по итогам субботних свободных заездов стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Как сообщалось ранее, в пятницу обе свободные практики остались за пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.

В субботу в 17:00 пройдет квалификация Гран-При Азербайджана

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРМУЛА, ПРАКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]