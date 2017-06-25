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Спорт 25.06.2017 16:48

Президент Алиев будет наблюдать за первым Гран-при Азербайджана в Баку

Президент Ильхам Алиев в воскресенье будет наблюдать за Гран-при Азербайджана гонок Формулы-1 в Баку.

За несколько минут до старта гонки президент Азербайджана и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева находятся на трассе со всеми гонщиками и принимает участие в официальном открытии Гран-при.

Баку во второй раз принимает этап Королевских гонок. В июне 2016 года Баку уже принимал этап Формулы-1, но он назывался Гран-при Европа.

А.Азизов

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Тэги: F/1, ПРЕЗИДЕНТ, ПАДДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]