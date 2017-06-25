Президент Алиев будет наблюдать за первым Гран-при Азербайджана в Баку

Президент Ильхам Алиев в воскресенье будет наблюдать за Гран-при Азербайджана гонок Формулы-1 в Баку.

За несколько минут до старта гонки президент Азербайджана и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева находятся на трассе со всеми гонщиками и принимает участие в официальном открытии Гран-при.

Баку во второй раз принимает этап Королевских гонок. В июне 2016 года Баку уже принимал этап Формулы-1, но он назывался Гран-при Европа.

А.Азизов