Риккьярдо из Red Bull - первый победитель Гран-при Азербайджана

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо из Red Bull стал победителем Гран-при Азербайджана в воскресенье в Баку.
Д.Риккьярдо вошел в историю как первый победитель Гран-при Азербайджана.
Вторым на финиш пришел финский гонщик Вальтери Боттас из Mercedes, третьим - канадец Лэнс Стролл из Williams. При этом В.Боттас обогнал Л.Стролл на финишной прямой перед клетчатым флагом.
Лидер общего зачета немец Себастьян Феттель из Ferrari финишировал пятым, его основной конкурент за победу в чемпионате британец Льюис Хэмилтон из Mercedes финишировал шестым.
Из 20 гонщиков, стартовавших на Гран-при Азербайджана, до финиша добрались 13.
Гонка в Баку сопровождалась большим количеством обгонов и столкновений. На 23-ьем круге гонка даже была остановлена из красных флагов, возникших из-за большого числа поломок на трассе.
А.Азизов
Алиев и Козак обсудили перспективы расширения азербайджано-российского сотрудничества
Армения вновь обстреливала позиции ВС Азербайджана из минометов - Минобороны
Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана
Алиев и Костин обсудили деятельность Банка ВТБ в Азербайджане
Президент Алиев открыл новую автодорогу в Баку
Энергосистему Грузии пополнила ГЭС мощностью 187 МВт, крупнейшая за годы независимости страны
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Обама не принял никаких шагов против попыток повлиять на американские выборы извне - Трамп
Отношения между Таллином и Москвой "нулевые" - премьер Эстонии
Число жертв пожара в пакистанской провинции Пенджаб приближается к 150
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»