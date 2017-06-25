Риккьярдо из Red Bull - первый победитель Гран-при Азербайджана

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо из Red Bull стал победителем Гран-при Азербайджана в воскресенье в Баку.

Д.Риккьярдо вошел в историю как первый победитель Гран-при Азербайджана.

Вторым на финиш пришел финский гонщик Вальтери Боттас из Mercedes, третьим - канадец Лэнс Стролл из Williams. При этом В.Боттас обогнал Л.Стролл на финишной прямой перед клетчатым флагом.

Лидер общего зачета немец Себастьян Феттель из Ferrari финишировал пятым, его основной конкурент за победу в чемпионате британец Льюис Хэмилтон из Mercedes финишировал шестым.

Из 20 гонщиков, стартовавших на Гран-при Азербайджана, до финиша добрались 13.

Гонка в Баку сопровождалась большим количеством обгонов и столкновений. На 23-ьем круге гонка даже была остановлена из красных флагов, возникших из-за большого числа поломок на трассе.

А.Азизов