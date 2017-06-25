Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 20° 29° 28 Июн 22° 29° 29 Июн 23° 32°

Спорт 25.06.2017 19:10

Риккьярдо из Red Bull - первый победитель Гран-при Азербайджана

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо из Red Bull стал победителем Гран-при Азербайджана в воскресенье в Баку.

Д.Риккьярдо вошел в историю как первый победитель Гран-при Азербайджана.

Вторым на финиш пришел финский гонщик Вальтери Боттас из Mercedes, третьим - канадец Лэнс Стролл из Williams. При этом В.Боттас обогнал Л.Стролл на финишной прямой перед клетчатым флагом.

Лидер общего зачета немец Себастьян Феттель из Ferrari финишировал пятым, его основной конкурент за победу в чемпионате британец Льюис Хэмилтон из Mercedes финишировал шестым.

Из 20 гонщиков, стартовавших на Гран-при Азербайджана, до финиша добрались 13.

Гонка в Баку сопровождалась большим количеством обгонов и столкновений. На 23-ьем круге гонка даже была остановлена из красных флагов, возникших из-за большого числа поломок на трассе.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОНКА, ПОБЕДИТЕЛЬ


Похожие новости


Польская лыжница Ковальчик выиграла "золото" ОИ в гонке на 10 км

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]