Пять сотрудников SOCAR получили травмы при проведении сейсмических разведочных работ на море

Пять сотрудников SOCAR получили различные травмы при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова, сообщает Госнефтекомпания.
«28 июня примерно в 13:50 часов по местному времени сотрудники Управления по геофизике и геологии при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова потеряли управление на лодке и столкнулись с основанием площадки №34», - отмечается в сообщении SOCAR.
В результате инцидента пострадали пять из семерых человек, находившихся на лодке.
«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №1. В настоящее время выясняются причины инцидента», - подчеркивает SOCAR.
А.Азизов, Р.Бабаев
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