Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 33° 30 Июн 23° 31° 1 Июл 22° 30°

Происшествия 28.06.2017 18:28

Пять сотрудников SOCAR получили травмы при проведении сейсмических разведочных работ на море

Пять сотрудников SOCAR получили различные травмы при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова, сообщает Госнефтекомпания.

«28 июня примерно в 13:50 часов по местному времени сотрудники Управления по геофизике и геологии при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова потеряли управление на лодке и столкнулись с основанием площадки №34», - отмечается в сообщении SOCAR.

В результате инцидента пострадали пять из семерых человек, находившихся на лодке.

«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №1. В настоящее время выясняются причины инцидента», - подчеркивает SOCAR.

А.Азизов, Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, SOCAR, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Пожар на «Иранском базаре» на юге Азербайджана потушен Пожар начался на вещевом рынке на юге Азербайджана Задымление произошло в бакинском метрополитене Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана Гражданин Беларуси пытался проникнуть в вентиляционную систему метрополитена в Баку Житель Баку задержан при попытке продажи более 1 кг ртути

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]