Минтруда Азербайджана готовит план мероприятий по регулированию трудовых отношений

План мероприятий по совершенствованию процесса регулирования трудовых отношений будет представлен в Администрацию президента на следующей неделе, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«В настоящее время завершается подготовка документа. План соответствующих мероприятий в этом направлении был рассмотрен Комиссией по регулированию и координации трудовых отношений», - сказал С.Муслимов журналистам в четверг.

По его словам, итоговый вариант плана будет представлен председателю и членам Комиссии.

«Одним из основных направлений работы сегодня является усиление потенциала Государственной службы инспекции труда (ГСИТ) при Минтруда. Необходимо уделять особое внимание обеспечению здоровых отношений между работодателями и работниками, а также переходу на электронный аудит и повышение уровня самих работников ГСИТ», - подчеркнул С.Муслимов.

Р.Бабаев