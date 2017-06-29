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Социум 29.06.2017 11:59

Минтруда Азербайджана готовит план мероприятий по регулированию трудовых отношений

План мероприятий по совершенствованию процесса регулирования трудовых отношений будет представлен в Администрацию президента на следующей неделе, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«В настоящее время завершается подготовка документа. План соответствующих мероприятий в этом направлении был рассмотрен Комиссией по регулированию и координации трудовых отношений», - сказал С.Муслимов журналистам в четверг.

По его словам, итоговый вариант плана будет представлен председателю и членам Комиссии.

«Одним из основных направлений работы сегодня является усиление потенциала Государственной службы инспекции труда (ГСИТ) при Минтруда. Необходимо уделять особое внимание обеспечению здоровых отношений между работодателями и работниками, а также переходу на электронный аудит и повышение уровня самих работников ГСИТ», - подчеркнул С.Муслимов.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗАНЯТОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]