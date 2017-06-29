Минтруда Азербайджана готовит план мероприятий по регулированию трудовых отношений

План мероприятий по совершенствованию процесса регулирования трудовых отношений будет представлен в Администрацию президента на следующей неделе, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.
«В настоящее время завершается подготовка документа. План соответствующих мероприятий в этом направлении был рассмотрен Комиссией по регулированию и координации трудовых отношений», - сказал С.Муслимов журналистам в четверг.
По его словам, итоговый вариант плана будет представлен председателю и членам Комиссии.
«Одним из основных направлений работы сегодня является усиление потенциала Государственной службы инспекции труда (ГСИТ) при Минтруда. Необходимо уделять особое внимание обеспечению здоровых отношений между работодателями и работниками, а также переходу на электронный аудит и повышение уровня самих работников ГСИТ», - подчеркнул С.Муслимов.
Р.Бабаев
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