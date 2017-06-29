Бакинский зоопарк будет реконструирован

В Бакинском зоопарке начинаются восстановительно-реконструкционные работы, сообщает пресс-служба Фонда Гейдара Алиева.

Инициатором проведения работ по реконструкции в действующем с 1928 года зоопарке выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В результате реконструкции вдвое увеличится территория зоопарка, условия содержания животных будут приведены в соответствие со стандартами EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов). На территории зоопарка появятся различные развлекательные объекты.

Предусмотрено также превратить Бакинский зоопарк в Центр образования, исследований и консервации для целевых групп, которые смогут получить информацию о животных и природной экосистеме, в частности, редкой природе Азербайджана.

«В деятельности зоопарка особое значение будет придаваться программам, направленным на повышение знаний о природе и ее охране у детей и молодежи. В зоопарке будут функционировать любимый уголок (pet farm) для детей, состоящий из домашних животных, и дом для бабочек», - говорится в сообщении.

Планируется строительство специальной карантинной зоны и реабилитационного центра для раненых и больных животных.

Р.Бабаев