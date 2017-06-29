ГТК Азербайджана предотвратил контрабандный вывоз из страны инвалюты на $30 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны около $30 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В ручной клади гражданина Турции, следовавшего рейсом Баку-Стамбул, были обнаружены 299 единиц незадекларированных 100-долларовых купюр (общая сумма $29,9 тыс.)», - говорится в сообщении ГТК.

Отмечается, что контрабандная валюта была обнаружена сотрудниками Главного таможенного управления в воздушном транспорте.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде