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Происшествия 29.06.2017 14:33

ГТК Азербайджана предотвратил контрабандный вывоз из страны инвалюты на $30 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны около $30 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В ручной клади гражданина Турции, следовавшего рейсом Баку-Стамбул, были обнаружены 299 единиц незадекларированных 100-долларовых купюр (общая сумма $29,9 тыс.)», - говорится в сообщении ГТК.

Отмечается, что контрабандная валюта была обнаружена сотрудниками Главного таможенного управления в воздушном транспорте.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]