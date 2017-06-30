Происходящее на Украине всегда будет на первых позициях повестки дня НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о чрезвычайной важности для альянса происходящих на Украине событий.

"Все, что происходит в Украине, будет всегда находиться на первых позициях повестки дня Альянса", - сказал Й.Столтенберг в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в пятницу.

Во время встречи генсек альянса отметил продолжение политической поддержки и сотрудничество с Украиной и сообщил о планирующемся в ближайшее время визите в Киев делегации Североатлантического совета НАТО в связи с 20-й годовщиной подписания Хартии об особом партнерстве Украины с НАТО.

С.Полторак со своей стороны проинформировал о текущей ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Мы четко понимаем все вызовы и угрозы, в том числе угрозы, возникающие в связи с кибератаками на особо важные государственные объекты страны. Поэтому планируем комплекс мер по противодействию этим угрозам", - сказал глава украинского оборонного ведомства.