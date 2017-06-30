Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 24° 36° 3 Июл 24° 36° 4 Июл 25° 37°

Это интересно 30.06.2017 21:20

Темпы роста цен на суши в США опережают инфляцию

Темпы роста цен на суши в США существенно опережают инфляцию, свидетельствует индекс Sushinomics, рассчитываемый агентством Bloomberg на основе средних цен на роллы "Калифорния" и острые роллы с тунцом в 25 крупнейших американских городах.

За минувший год средняя стоимость роллов увеличилась на 2,3% - до $6,99, причем наиболее существенный подъем цен отмечен в Майами и Сан-Хосе.

Для сравнения: потребительские цены в США в мае 2017 года выросли на 1,9% в годовом выражении.

В Майами средняя цена роллов подскочила на 10% - до $8,15, в Сан-Хосе - на 8,7%, до $6,52. Самые дорогие роллы продаются в Нью-Йорке - $8,72, их стоимость практически не изменилась за год.

Существенные различия в динамике цен на суши в разных городах США показывают, что инфляция в стране является неоднородной, отмечают эксперты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СУШИ, ЦЕНЫ, ИНДЕКС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]