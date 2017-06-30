Темпы роста цен на суши в США опережают инфляцию

Темпы роста цен на суши в США существенно опережают инфляцию, свидетельствует индекс Sushinomics, рассчитываемый агентством Bloomberg на основе средних цен на роллы "Калифорния" и острые роллы с тунцом в 25 крупнейших американских городах.

За минувший год средняя стоимость роллов увеличилась на 2,3% - до $6,99, причем наиболее существенный подъем цен отмечен в Майами и Сан-Хосе.

Для сравнения: потребительские цены в США в мае 2017 года выросли на 1,9% в годовом выражении.

В Майами средняя цена роллов подскочила на 10% - до $8,15, в Сан-Хосе - на 8,7%, до $6,52. Самые дорогие роллы продаются в Нью-Йорке - $8,72, их стоимость практически не изменилась за год.

Существенные различия в динамике цен на суши в разных городах США показывают, что инфляция в стране является неоднородной, отмечают эксперты.