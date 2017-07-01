Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 24° 36° 3 Июл 24° 36° 4 Июл 25° 37°

Спорт 01.07.2017 11:13

Финал Кубка Конфедераций посетят не менее 53 тыс. зрителей - Мутко

На финал Кубка Конфедераций, который состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, продано 53 тысячи билетов, сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Финал будет хороший. В городе ажиотаж, 53 тысячи билетов реализовано. Есть еще резерв, чтобы понять, будут ли еще приезжать чилийские, немецкие болельщики. Ожидания очень хорошие", - сказал В.Мутко в субботу "Интерфаксу".

По его оценке, в финал вышли две интересные команды, "поэтому ждем хорошего футбола". "Чилийцы играют в эмоциональный футбол, сборная Германии играет на высочайшем уровне - обученная, дерзкая, умеющая все практически", - отметил В.Мутко.

Отвечая на вопрос, будет ли он за кого-то из них болеть, В.Мутко сказал: "Я всегда болел, и буду болеть за одну команду - сборную Россию. В данном случае буду болеть за хороший футбол".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, КУБОК, БИЛЕТЫ


Похожие новости


Букмекеры назвали сборную Мексики фаворитом матча Кубка конфедераций с Россией Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018 Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций и ЧМ по футболу РФС утвердил стратегию развития футбола до 2030 года ФИФА заплатила автору талисмана ЧМ-2018 500 долларов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]