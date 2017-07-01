Финал Кубка Конфедераций посетят не менее 53 тыс. зрителей - Мутко

На финал Кубка Конфедераций, который состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, продано 53 тысячи билетов, сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"Финал будет хороший. В городе ажиотаж, 53 тысячи билетов реализовано. Есть еще резерв, чтобы понять, будут ли еще приезжать чилийские, немецкие болельщики. Ожидания очень хорошие", - сказал В.Мутко в субботу "Интерфаксу".
По его оценке, в финал вышли две интересные команды, "поэтому ждем хорошего футбола". "Чилийцы играют в эмоциональный футбол, сборная Германии играет на высочайшем уровне - обученная, дерзкая, умеющая все практически", - отметил В.Мутко.
Отвечая на вопрос, будет ли он за кого-то из них болеть, В.Мутко сказал: "Я всегда болел, и буду болеть за одну команду - сборную Россию. В данном случае буду болеть за хороший футбол".
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