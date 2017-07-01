Правоохранительные органы Азербайджана обезвредили за 5 лет 1,3 тыс. преступных групп – глава МВД

Органам внутренних дел Азербайджана за последние 5 лет удалось обезвредить 1,3 тыс. преступных групп, заявил министр внутренних дел республики Рамиль Усубов.
«Средняя ежегодная раскрываемость преступлений в Азербайджане за последние пять лет составила 83%. Обезврежено 1,3 тыс. преступных групп, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления», - сказал Р.Усубов в интервью газете «Азербайджан».
По его словам, за отчетный период были задержаны около 12 тыс. виновных в совершении преступлений лиц.
«Из незаконного хранения было изъято 3,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, в результате чего значительно снизилось количество преступлений, совершаемых с его применением», - отметил министр.
Р.Усубов подчеркнул, что 87% преступлений составляют факты, не содержащие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления.
По его словам, в результате предпринимаемых правоохранительными органами страны мер число совершаемых преступлений на каждые 100 тыс. населения республики значительно ниже, чем в большинстве европейских государств.
Общее число преступлений, совершаемых на 100 тыс. населения, составляет 255, отметил министр.
Р.Бабаев
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